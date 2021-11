Messaggero: Caso Dazn, c’è l’ipotesi di rinvio dello stop alla doppia utenza alla prossima stagione

Lo stop alla doppia utenza Dazn di cui ha parlato il Sole 24 Ore due giorni fa e che l’emittente non ha smentito, potrebbe slittare alla prossima stagione. Lo scrive il Messaggero. Potrebbe essere questo l’effetto dell’incontro con il governo in programma la prossima settimana.

“Secondo quanto filtrava nella serata di ieri, il «confronto con autorità e istituzioni» di Dazn potrebbe anche portare, se non a una retromarcia, almeno a un differimento del divieto alla doppia visione con un singolo abbonamento. O meglio. A prendere corpo è l’ipotesi legata a un’entrata in vigore delle modifiche non da dicembre o da gennaio, bensì dall’inizio della prossima stagione calcistica: conservando dunque la situazione attuale sino alla fine del campionato in corso. Un’altra soluzione allo studio è invece il pagamento di un sovrapprezzo contenuto per accedere alla duplice visione – una sorta di abbonamento premium“.