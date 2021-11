Luis Enrique: «Appena perderemo una partita tornerà l’olocausto cannibale»

La Spagna s’è qualificata ai Mondiali in Qatar. Il ct: “Ora i media fanno festa. Un film già visto. Ci siamo abituati”

La Spagna è riuscita a qualificarsi come prima nel girone per i Mondiali del prossimo anno in Qatar, grazie ad un gol di Morata all’86’. Le dichiarazioni successive di Luis Enrique divergono dalla solita retorica del successo che siamo abituati a sentire.

“Appena perderemo una partita, arriverà l’olocausto cannibale. Un film molto duro che abbiamo già visto. Ma ci siamo abituati. Siamo abituati alla pressione. Ci piace che i media generino entusiasmo perché abbiamo gareggiato in circostanze molto difficili. Se non vinciamo, veniamo criticati. È normale. Ora è il momento di fare festa insieme e basta. Ciò che ci rende molto orgogliosi è vedere come hanno risposto i giocatori e tutti coloro che ci circondano”.