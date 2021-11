Leicester-Legia 3-1. Il Napoli deve battere il Leicester, altrimenti è fuori dall’Europa League

Qualsiasi altro risultato significherebbe eliminazione. In caso di vittoria, sarebbe molto probabile il primo posto nel girone. Si giocherà il 9 dicembre

Il Leicester di Brendan Rodgers ha battuto 3-1 il Legia Varsavia che fino a due giornate fa era in testa al girone C di Europa League. A questo punto, a una giornata dalla fine, il Leicester è in testa con 8 punti, seguono Spartak Mosca e Napoli con 7, quindi Legia con 6. La sconfitta del Napoli in Russia ha complicato, e non poco, i piani della squadra di Spalletti. Che con un pareggio avrebbe avuto due risultati a disposizione nell’ultima partita in programma a Napoli il 9 dicembre alle 18.45.

Adesso, invece, il Napoli non avrà calcoli da fare. Per qualificarsi, dovrà superare il Leicester. In caso di vittoria, la qualificazione sarebbe matematica. E il Napoli potrebbe persino finire primo nel girone se lo Spartak non dovesse vincere in casa del Legia. In caso di pareggio, invece, il Napoli sarebbe fuori perché sarebbe superato in ogni caso o dallo Spartak o dal Legia. Di contro in caso di sconfitta, la squadra inglese rischia seriamente di essere eliminata, dovrebbe sperare in un pareggio tra Legia e Spartak per qualificarsi come seconda.