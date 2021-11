La favola di Messias che in Champions segna il gol vittoria del Milan in casa dell’Atletico Madrid

Giocava nei tornei amatoriali, faceva il fattorino, il talento lo ha portato prima in Serie A e poi al Milan. È grazie a lui se i rossoneri sono ancora in corsa in Champions

È una storia straordinaria quella di Walter Junior Messias che a 30 anni ha giocato in Champions League e stasera ha segnato il gol che ha consentito al Milan di vincere in casa dell’Atletico Madrid e che, soprattutto, ha regalato la speranza di passaggio del turno. Ora si deciderà tutto all’ultimo turno. Il Milan ospiterà il Liverpool già qualificato. Dovrà vincere e sperare nel pareggio tra Porto e Atletico Madrid.

Il Milan ha vinto con merito. Ci ha sempre creduto e a quattro minuti dalla fine Messias, ex Crotone, ha schiacciato di testa un cross di Kessie.

Messias è arrivato in Italia dieci anni fa dal Brasile. Ha fatto il fattorino, ha trasportato frigoriferi. Contemporaneamente ha cominciato a giocare e a fare il fenomeno nei tornei amatoriali. Si è messo in luce in Eccellenza, in Serie D, via via nelle serie minori fino al Crotone con cui è arrivato in Serie A. E poi, il Milan. Ancora una volta sono stati bravi Maldini e Massara a scommettere su questo calciatore dal talento indiscutibile. Dai tornei amatoriali al gol decisivo in uno degli stadi più importanti del mondo.