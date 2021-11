Il Messaggero: torna il Covid in Serie A e i calciatori (tranne Ibra) non possono fare il terzo vaccino

Tre positivi – Politano, Cristante e Villar – tutti vaccinati ma gli under 40 non possono fare la terza dose. Si teme una recrudescenza di contagi anche nel calcio

Il Messaggero analizza il ritorno del Covid in Serie A. Tre i positivi negli ultimi due giorni: Politano e Cristante e Villar della Roma. Tutti e tre già vaccinati.

Vanno in isolamento domiciliare per dieci giorni e le due squadre in “bolla” per 7: una bolla in cui possono muoversi solo sull’asse casa-lavoro- casa. I tre, annunciano i due club, erano già vaccinati.