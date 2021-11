Gazzetta: difficile immaginare una mascherina per Osimhen, la frattura al sopracciglio rende difficile fissarla

Gli esperti del Napoli sono al lavoro per cercare una soluzione per bypassare il problema, ma non sarà semplice trovare un escamotage

Il Napoli è al lavoro per studiare una mascherina di protezione che possa agevolare il recupero di Victor Osimhen dopo l’intervento al volto, scrive la Gazzetta dello Sport, ma non sarà facile trovare una soluzione al problema. La frattura, infatti, interessa anche il sopracciglio, dunque non sarà semplice fissare la protesi.

“E in proposito gli esperti del Napoli stanno studiando e valutando a fondo l’eventuale uso della mascherina per proteggere Osimhen quando potrà riprendere (la prima prognosi ufficiale è di 90 giorni, ma bisognerà attendere altri step per capire meglio i tempi ). Il fatto che le fratture oltre all’osso malare, all’arco e pomello zigomatico e al pavimento dell’orbita, coinvolgano anche lo zigomo superiore potrà creare dei problemi. Infatti le abituali maschere “scaricano” di solito sul cosiddetto sopracciglio, ma in questo caso non si potrebbe e allora va studiato a fondo tecnicamente il problema e la soluzione è tutt’altro che scontata”.

