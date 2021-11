Finisce un’epoca, Tabárez non è più il ct dell’Uruguay

Oscar Washington Tabárez, non è più l’allenatore dell’Uruguay. Lo si era immaginato già cinque anni fa, quando arrivò la notizia che era stato colpito dalla sindrome di Guillain-Barrè, una rarissima patologia che colpisce il sistema nervoso e comporta molti disturbi articolari, respiratori e cardiaci. Ma il maestro ha continuato il suo lavoro ed ha continuato a scendere in campo per allenare i suoi ragazzi. Oggi invece è arrivata l’ufficialità, finisce dunque un’era durata 15 anni (era in carica dal 2006).

Il contratto di Tabarez e del suo staff è stato risolto dalla Federazione, che ha ringraziato il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto, che ha riportato la Nazionale nei piani alti del calcio internazionale.