El Pais celebra Galeazzi, il “Chuletòn” diventa internazional-popolare

La morte del celebre giornalista viene raccontata anche in Spagna con la festa-Scudetto del Napoli: “Faceva spogliare i calciatori ermetici”

“Giampiero Galeazzi è uscito dal campo con microfono e telecamera, sono scesi negli spogliatoi prima di tutti e si sono chiusi lì ad aspettare i giocatori. Era il 10 maggio 1987 e il Napoli aveva appena vinto il suo primo scudetto al San Paolo. Quando Maradona entrò, Careca e compagni lo accolsero come uno in più nell’estasi della festa. Le immagini sono storiche. Gli fanno un gavettone, bevono champagne insieme e alla fine, in un rapimento di lucidità, Galeazzi passa il microfono all’argentino, che mette a segno una serie di interviste memorabili ai compagni”.