Dall’Argentina spunta un video dell’incontro Icardi-China

Un nuovo capitolo della lite tra Wanda Nara e il calciatore argentino a causa del presunto tradimento di quest’ultimo

Non trova pace la storia sentimentale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo lo scandalo social per il presunto tradimento con la China, le liti e la pace siglata, sempre via social, con tanto di viaggio e foto a testimonianza; arriva adesso dall’Argentina, una nuova bomba che rischia di far crollare nuovamente tutto.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti i media argentini sarebbero tornati a parlare del presunto incontro tra Icardi e China, avvenuto a Parigi, nello stesso hotel dove soggiornava Messi. Ha parlare, durante il programma argentino Intrusos: Karina Iavicoli,

“Una delle due parti ha filmato l’incontro. Questo cellullare potrebbe essere finito in Argentina”, ha aggiunto, alludendo al fatto che il video in questione potrebbe essere nelle manidella China. La Iavicoli ha inoltre dichiarato di non credere affatto alla versione rilasciata da Icardi e dalla China, secondo la quale i due non avrebbero fatto sesso durante l’incontro segreto avvenuto a Parigi: “È poco credibile la versione che non hanno potuto concludere nulla, anche se il tradimento può concretizzarsi anche in altri modi”