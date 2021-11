Cristiano Ronaldo mantiene il Manchester United in Champions

Un suo gol a dodici minuti dalla fine apre la strada alla vittoria dei Red Devils e quindi al raggiungimento degli ottavi. Il raddoppio di Sancho

Non è un momento semplice per il Manchester United e nemmeno per Cristiano Ronaldo anche lui travolto dalle polemiche dopo la pesante sconfitta col Watford di Ranieri. Sconfitta che è costata la panchina a Solskjaer. Stasera, con Carrick in panchina, lo United ha vinto 2-0 in casa del Villarreal e di fatto si è qualificato per gli ottavi di Champions. Il gol decisivo, il primo, lo ha segnato proprio il portoghese ex Juve al 78esimo. Al 90esimo il raddoppio di Jadon Sancho. Lo United ora è primo nel girone con 10 punti, il Villarreal è a 7, l’Atalanta a 5 (i bergamaschi giocano adesso contro lo Young Boys).