CorSport: summit informale dei club di Serie A per la media-company e si parla di nuovo dei fondi 

Non è escluso che i contatti con Cvc-Advent-Fsi riprendano. Dopo lo stop alla Superlega gli equilibri tra le società sono cambiati

La Serie A riprende a parlare di media company. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, i club si sono riuniti in un albergo di Milano in modo ufficioso, senza la presenza dei vertici di via Rosellini, ed hanno affrontato di nuovo l’argomento.

“La creazione della media company della Serie A come strumento per uscire dalla crisi attuale. È stato questo l’argomento principale dell’incontro andato in scena ieri in un albergo al centro di Milano tra i rappresentanti di tutti i club della massima serie. Che si tornasse a parlare di media-company lo aveva anticipato lo stesso Dal Pino giusto lunedì, ma le società hanno scelto di discuterne in una location informale e senza i vertici di via Rosellini per essere più ‘liberi’”.

Non solo media-company. Tra i club si parla di nuovo dei fondi.

“Sembrava tutto tramontato la scorsa primavera, davanti allo sbarramento di 7 club. ma gli equilibri, dopo lo stop alla Superlega, sono probabilmente cambiati. Tanto più che la Liga, in Spagna, ha già scelto di imboccare questa direzione. Inoltre, non è mai andata in scena una votazione definitiva, che chiudesse l’argomento. Insomma, non è da escludere che i contatti con la cordata Cvc-Advent-Fsi possano riprendere, con conseguente riapertura del tavolo di trattativa”.