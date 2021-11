Caso plusvalenze, Marotta: «Il player trading è fondamentale, la Serie A è un campionato di transizione»

«Nessun problema per l’Inter. Anche Hakimi e Lukaku hanno generato plusvalenze, chi viene in Italia ha poi la speranza di andare in Premier o al Psg»

Chiarisce innanzitutto questo l’a.d. dell’Inter Giuseppe Marotta in merito alla vicenda plusvalenze che ha coinvolto nelle ultime ore la Juventus. Intervistato durante l’iniziativa organizzata con l’Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia, il dirigente varesino ha aggiunto:

Mi sento di dire che il modello italiano deve assolutamente comprendere l’attività che io definisco «player trading». Importante che i calciatori garantiscono ricavi. Il nostro oggi è considerato un campionato di transizione, i calciatori non arrivano per finire la carriera qui, lo abbiamo visto con Lukaku e Hakimi. Chi viene in Italia ha poi la speranza di andare in Premier League o in squadre come il Paris Saint Germain. Dobbiamo assistere anche a queste situazioni, perché Hakimi e Lukaku hanno generato plusvalenze. Quello che mi sento di dire è questo.