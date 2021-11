All or Nothing Juventus, Nedved sui giocatori: «Bisogna spaccargli la testa». Ronaldo: «Giochiamo di merda»

Gli stralci della docuserie Amazon Prima. Lo sfogo del vicepresidente in occasione del ko contro il Benevento e il portoghese durante Juve-Porto

Su Tuttomercato.com e Calciomercato.com, altri stralci degli episodi della docuserie di Amazon Prime “All or Nothing: Juventus” dopo le dichiarazioni di Agnelli sull’anno di Sarri alla Juve: «per me è stato un anno di merda».

Il sesto episodio della docuserie è dedicato all’eliminazione della Juve dalla Champions League dopo la partita con il Porto. Nella gara di ritorno, a Torino, quando i bianconeri perdevano per 1-0, rientrando negli spogliatoi Cristiano Ronaldo si lasciò andare ad uno sfogo. Levandosi di dosso la maglia e lanciandola via, disse:

«Dobbiamo fare qualcosa di più eh! Che merda! Non giochiamo per niente. Stiamo giocando di merda».

A quel punto intervenne Cuadrado, nel tentativo di calmarlo:

«Tranquillo, tu devi essere un esempio per tutti».

E il portoghese:

«Certo, sono compreso anche io. Non sto giocando bene. Una merda. Ma, non stiamo giocando affatto, dobbiamo dirci la verità. Questa è la Champions, serve personalità».

Nella settima puntata, invece, dove è mostrata la clamorosa sconfitta dei bianconeri contro il Benevento, il protagonista è Pavel Nedved. Ripreso dalla telecamera, di spalle, mentre è con Pirlo, Paratici e Agnelli, il vicepresidente, infuriato, dice, con un rumore di fondo che disturba l’audio:

«sono presuntosi… Bisogna andare lì e spaccargli la testa».