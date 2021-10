Sportmediaset: Juve in ritiro da domani fino a sabato

Una decisione presa dopo la sconfitta di ieri contro il Verona, quando dopo nemmeno un quarto d’ora la squadra si è ritrovata sotto di due reti e non è riuscita a rimontare

La Juventus ha deciso per il ritiro come strategia per provare ad uscire dalla crisi evidente di prestazioni e risultati. Dopo la sconfitta di ieri contro il Verona, il club ha deciso di provare a ricompattarsi in questo modo. A darne notizia è Sportmediaset. Una decisione scaturita, appunto, dalla sconfitta subita ieri in trasferta. La Juve resterà in ritiro fino a sabato, giorno della gara di campionato contro la Fiorentina.