Sky ha perso 230.000 abbonati per il calcio, ma ha aumentato i ricavi

La Serie A non è poi così trainante: nel terzo trimestre i ricavi pubblicitari sono aumentati del 4,1% rispetto allo scorso anno: 4,3 miliardi di euro

Sono 233.000 gli abbonati che Sky ha perso probabilmente per l’addio ai diritti della Serie A. Ma non si riflettono sui conti della società. Comcast, società proprietaria di Sky, ha reso noti i dettagli sulle entrate per il terzo semestre 2021 a livello globale, e i ricavi sono aumentati del 4,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: 4,3 miliardi di euro.

Le minori entrate di contenuti sono state compensate parzialmente da maggiori entrate pubblicitarie e direct-to-consumer, scrive Calcio e Finanza. Le entrate di contenuti (il calcio soprattutto) sono diminuite del 26,4% a 256 milioni di euro. Le entrate pubblicitarie sono invece aumentate del 15,6% a 480 milioni di euro, riflettendo una ripresa generale del mercato rispetto al 2020.

La diminuzione degli abbonati e delle entrate medie per abbonamento in Italia è stata compensata da un aumento di queste nel Regno Unito. Gli abbonamenti totali sono appunto diminuiti di 233.000 unità, toccando quota 23 milioni nel terzo trimestre del 2021.