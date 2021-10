Serie A, il Governo non concede ai club la rateizzazione di contributi e tasse (ma lo farà con la legge di bilancio) 

L’esecutivo fa sapere che si è trattato solo di un impedimento tecnico, le società accusano la Vezzali di ritardi nella trasmissione dei documenti. In Lega e Figc “delusione, rabbia e preoccupazione”

Il Governo non ha concesso ai club di Serie A la rateizzazione di tasse e contribuiti chiesti dalle società. Era tra le misure chieste dalla Lega a luglio: rinviare il pagamento dei contribuiti Inps dovuti per il periodo giugno-dicembre e i versamenti Irpef del periodo marzo-dicembre. Si sarebbe trattato solo di un rinvio, spiega il Corriere dello Sport, ma avrebbe alleggerito la situazione dei club, penalizzati dalla chiusura degli stadi per la pandemia.

“Fonti del governo attribuiscono ai tecnicismi della produzione legislativa un incidente non imputabile – si dice – a precise volontà politiche, ma alla difficoltà di confezionare un provvedimento specifico attraverso meccanismi tecnici complicati che oltre al dicastero proponente (lo Sport), coinvolgono anche i tecnici del Ministero per l’Economia”.

Ovviamente la cosa non è stata presa bene dalla Lega Serie A, che

“punta l’indice su un impegno poco attivo da parte del ministero competente. Si parla di richieste formulate al MEF tardivamente o carenti di allegati essenziali per garantire la possibilità di confezionare il provvedimento entro i termini. Il tutto in un clima di sospetto strisciante, certamente esacerbato anche dalle improvvide dichiarazioni con cui la sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali aveva reagito a luglio alle richieste di Gravina”.

La Gazzetta dello Sport scrive a tal proposito:

“Delusione, rabbia, preoccupazione. Sono queste le parole che da ieri si sentono ripetere più spesso nei palazzi del nostro calcio”.

E ancora:

“Anche a Milano, nella sede della Lega Serie A, l’atmosfera è pessima. La sorpresa è stata enorme nel non vedere accolta neanche una delle sette richieste”.

Ad ogni modo, la rateizzazione tanto sospirata dovrebbe arrivare con la legge di bilancio. Dunque è tutto solo rinviato.