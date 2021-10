Repubblica: Allegri non ha capito che alla Juventus di giocatori intelligenti ne sono rimasti pochi

La Juve non ha un impianto tattico. Allegri vuole che capiscano i momenti della partita, invece avrebbero bisogno di un’impalcatura di gioco rassicurante per un gruppo con limiti di personalità

Il naufragio della Juventus e di Allegri. Ne scrive su Repubblica Emanuele Gamba:

la Juventus è una squadra senza carattere che non ha gioco o, a scelta, una squadra senza gioco che non ha carattere. Però spesso le due cose sono una la conseguenza dell’altra, e proprio questo sta capitando ai bianconeri: la fragilità morale viene evidenziata da un impianto tattico che, semplicemente, non esiste, perché Allegri continua a volere che i suoi spulcino le partite e navighino a vista nei momenti (richieste che si possono a fare a giocatori di acuta intelligenza calcistica, ma qui non ne sono rimasti molti), quando avrebbero piuttosto bisogno di un’impalcatura di gioco solida, definita, che risulti rassicurante per un gruppo con limiti di personalità e agonismo.