Razzismo e Koulibaly, Gravina: «Per gli imbecilli non c’è decreto che tenga»

Sugli ululati razzisti e gli appellativi “scimmia” rivolti a Koulibaly è intervenuto il presidente della Federcalcio Gravina.

«Per gli imbecilli non c’e’ decreto che tenga, lo sono per cultura non per vocazione. È un fatto culturale, stiamo pensando a norme più stringenti ma non è un problema di norme, è un problema di educazione e di cultura».