Paul Pogba e Stella McCartney lanciano la prima scarpa da calcio vegana

Paul Pogba e Stella McCartney hanno lanciato la prima scarpa da calcio 100% vegana. Si chiama Predator Freak, e la produce, ovviamente in edizione limitata, Adidas.

Una scarpa realizzata con materiali e componenti “attentamente analizzati per garantire che siano conformi sia agli standard di prestazione che alle norme vegan”, scrive Adidas. Ha la classica tomaia Predator, ma con tacchetti in gomma ecosostenibile.

“Dall’inizio della mia collaborazione con Adidas – ha dichiarato la stilista, nonché figlia del celeberrimo membro dei Beatles – abbiamo continuato a spingerci oltre i confini dell’alta moda e dell’abbigliamento da performance. Quindi è estremamente eccitante sconfinare in qualche modo nel mondo del calcio, specie con la superstar, Paul Pogba”.

“L’anno scorso durante il lockdown Adidas ha riunito Paul e me ed è nata questa idea. Ascoltare quanto Paul fosse appassionato di moda e scoprire quanto avevamo in comune mi ha davvero ispirato per la co-creazione di questa iconica scarpa. Creare moda pensando al pianeta è il fulcro della partnership tra me e Adidas e, come prima scarpa da calcio vegana Adidas, la Predator Freak utilizza anche materiali in parte riciclati. Lavorare insieme al design e scambiarsi idee è stata un’esperienza così divertente, e la scarpa fonde perfettamente il mondo della moda e del calcio, mostrando come possiamo continuare a creare pensando al pianeta”.

“Ho un grande interesse per la moda – dice Pogba – e ho sempre voluto approfondire questo aspetto. Questa collaborazione è stata particolarmente speciale per me perché sono una fan del lavoro di Stella da molto tempo. Quindi quando ci siamo riuniti l’anno scorso e abbiamo avuto questa idea, mi è sembrata l’occasione perfetta per creare qualcosa di bello. Eravamo in quarantena e mi mancava tanto giocare a calcio, quindi è stata una sensazione incredibile potermi concentrare su qualcosa che unisce il mio amore per il gioco con la mia passione per lo stile. Le scarpe che abbiamo creato con adidas sono audaci e uniche e non vedo l’ora di indossarle quando scendo in campo”.