Nessuna squadra di Serie A è tra le prime dieci d’Europa per valore della rosa

Lo studio del Cies: domina la Premier con le prime tre posizioni. La Juventus è 11esima, mentre il Napoli è al 21° posto di questa classifica

Il Cies Football Observatory ha pubblicato in nuovo studio sul valore delle squadre calcolato in base a quello dei calciatori che compongono le rispettive rose. In vetta ci sono Manchester City e Manchester United, entrambe che superano il miliardo di sterline (1.095 e 1.038 milioni), al terzo posto c’è il Chelsea a 809.

Per trovare una squadra di Serie A bisogna arrivare all’11° posto occupato dalla Juventus, che vale 528 milioni di sterline. A seguire ci sono Inter (17°), Milan (18°), Roma (20°), Napoli (21° con valutazione di 331 milioni) e Atalanta (24°).