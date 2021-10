Napoli-Bologna sarà diretta dall’arbitro Serra

L’Aia ha ufficializzato le designazioni ufficiali per il turno infrasettimanale. Al VAR ci saranno Mariani e Lo Cicero

La partita tra Napoli e Bologna, che si giocherà giovedì alle 20:45, sarà diretta dall’arbitro Marco Serra di Torino. Gli assistenti saranno De Meo e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR ci saranno Mariani (che ha diretto Inter-Juventus) e Lo Cicero.

Tra le altre designazioni ci sono Aureliano per Milan-Torino, Sacchi per Juventus-Sassuolo e Chiffi per Empoli-Inter.