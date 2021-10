Napoli-Bologna, formazioni: giocano Insigne, Lozano e Fabian

Gli undici scelti da Spalletti per il match infrasettimanale. In porta confermato Ospina. Con Fabian ci sono Anguissa ed Elmas

Lorenzo Insigne non sarà in panchina contro il Bologna, ma nell’attacco del Napoli, insieme a Lozano e Osimhen. Le anticipazioni del Corriere dello Sport di questa mattina sono state contraddette dal club partenopeo, che ha diramato l’elenco degli 11 scelti da Spalletti per fronteggiare la squadra di Sinisa Mihajlovic. In porta ci sarà Ospina. In difesa confermati Rrahmani e Koulibaly, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui. In campo anche Fabian, con Anguissa ed Elmas. Davanti, come detto, ci saranno Lozano, Osimhen e Insigne

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Elmas, Lozano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Medel, Theate, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Hickey, Barrow, Orsolini. All: Mihajlovic