Mourinho: «Se parlo, mi squalificano. Mi dispiace che non c’è rispetto per i nostri tifosi»

Mourinho a Dazn inviperito per l’arbitraggio di Maresca. Già in partita ha più volte manifestato il proprio disappunto nei confronti delle decisioni arbitrali. «Non parlo, non commento perché voglio essere in panchina la prossima partita. Mi dispiace che non c’è rispetto per i nostri tifosi. Noi non abbiamo giocato benissimo ma ce l’abbiamo messa tutta, ci siamo impegnati, abbiamo rispetto nei confronti degli altri. Ho la sensazione che non ci sia nei nostri confronti».

