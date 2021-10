L’Inter vince la seconda consecutiva: 2-0 all’Udinese grazie alla doppietta di Correa

La squadra di Inzaghi porta a casa i tre punti dopo un primo tempo finito a reti inviolate e assottiglia la distanza da Milan e Napoli

Nell’anticipo della domenica, l’Inter ha battuto l’Udinese per 2-0 dopo un primo tempo finito a reti inviolate. Protagonista del match Joaquin Correa, autore della doppietta che ha portato la squadra di Inzaghi alla vittoria. L’argentino ha sbloccato la partita al 16’ dopo un’azione personale ed ha raddoppiato dopo soli 8 minuti grazie ad un tiro di Barella per Dumfries che ha servito Correa per la rete.

E’ la seconda vittoria consecutiva dell’Inter, dopo quella sull’Empoli nel turno infrasettimanale. La squadra di Inzaghi al momento è a 4 punti dalla vetta del campionato, dunque da Napoli e Milan.