L’Atalanta: come tutte le più belle cose, vivesti solo un tempo come le rose

Va avanti 2-0 a Old Trafford, poi nel secondo tempo progressivamente cede. Lo United vince 3-2, il terzo lo segna Cristiano Ronaldo

E come tutte le più belle cose, vivesti solo un tempo come le rose. È stato un tempo da raccontare ai nipotini il primo giocato dall’Atalanta a Old Trafford. Due a zero in casa del Manchester United, a lungo padroni del campo. Il pubblico che muggisce nei confronti della propria squadra, Gasperini che si agita e gongola allo stesso tempo. Reti di Pasalic e Demiral che gioca 45 minuti eroici, sull’orlo del precipizio muscolare tra interventi difensivi straordinari e la rete del 2-0. L’Atalanta gioca il suo calcio a ritmi forsennati. Solskajer guarda esterrefatto. Ma i suoi cominciano a svegliarsi nel finale di tempo. il primo campanello d’allarme suona al 45esimo: Demiral sbaglia e per fortuna Rashford è tutt’altro che un cecchino.

Gasperini rientra negli spogliatoio a passo svelto. Farebbe bene a rallentare. Il secondo sarebbe stato un incubo. Prevedibile ma quando cominci ad assaporare l’impresa, l’amaro è ancora più duro da inghiottire. Demiral non ce la fa, al suo posto Lovato.

L’Atalanta forse rincula troppo ma lo United preme. Ronaldo si mangia un gol. Ilici sbaglia un passaggio all’indietro a metà campo e Bruno Fernandes lancia Rashford che stavolta – incredibilmente – segna un gol alla Careca: di prima, rasoterra, sul palo lontano. La forza d’urto di Old Trafford si sente persino per televisione. Sembrano onde continue.

Gasperini a più cambi che può. E infatti qualcosa ottiene. L’Atalanta le sue chance le ha, soprattutto una con Zapata subentrato a uno sfinito Muriel. E pure Malinovski il cui sinistro rischia di piegare le mani a De Gea.

Come spesso avviene in questi casi, l’Atalanta prende un gol da polli proprio nel periodo lo United è più innocuo. Maguire è incredibilmente lasciato solo in mezzo all’area e di destro non sbaglia. Il destino è scritto. E il 3-2 lo segna proprio Ronaldo che riesce sempre a porre il suo sigillo.

È una sconfitta pesante per l’Atalanta. Ci avevano giustamente creduto ma i genere vincono sempre i più forti. E i più forti sono quelli dello United.