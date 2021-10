La Stampa: Napoli ritrova Juric considerato il colpevole della mancata Champions

L’ormai famigerato Napoli-Verona. “Lo stadio Maradona, è probabile, metterà Juric sulla graticola. Quando perdi un obiettivo che senti in tasca, devi cercare per forza un colpevole”

Domenica 17 ottobre, alle ore 18, si giocherà Napoli-Torino ottava giornata di campionato. Il Napoli ci arriva a punteggio pieno. La Stampa oggi dedica un articolo al ritorno di Juric a Napoli dopo Verona-Napoli della scorsa stagione e le conseguenti accuse all’ex tecnico del Verona di essersi impegnato troppo (solo in Italia possono esserci certe accuse, ndr) compromettendo così la qualificazione in Champions del Napoli di Gattuso.

Scrive La Stampa:

Juric, si ribellò già a caldo alla pioggia di insinuazioni di chi metteva in dubbio il cammino dei suoi ragazzi. «Solo in Italia si pensa male: il mio Verona non ha mai smesso di impegnarsi, a prescindere dagli obiettivi da raggiungere e, così, è stato anche a Napoli. Per me – disse ed ha ribadito anche recentemente – la lealtà sportiva è sacra.

Per qualcuno era più facile puntare i riflettori sul modo di giocare dell’avversario, già salvo da tempo.

Lo stadio Maradona, è probabile, metterà Juric sulla graticola: perdere lo scenario europeo più suggestivo quando te lo senti in tasca brucia e, così, devi cercare per forza un colpevole.