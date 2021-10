James Rodriguez è finito in Qatar, ha segnato il suo primo gol per la gioia del telecronista (VIDEO)

Abbandonato l’Everton dopo la partenza di Ancelotti e l’arrivo di Benitez, il colombiano ha trovato squadra in un campionato periferico

James Rodriguez è finito in Qatar. Perso Ancelotti all’Everton, il colombiano – che non era partito male la scorsa stagione ma poi ha subito troppi infortuni – ha lasciato la Premier League. Il nuovo tecnico dei Toffees, Rafa Benitez, non lo ha voluto con sé e il colombiano – escluso anche dalla propria Nazionale – ha scelto un campionato periferico come quello del Qatar. In questo video il primo gol della sua nuova avventura professionale. Una rete che arriva in contropiede, con il colombiano bravo a mettere seduto il difensore con una finta. E il telecronista che esulta.