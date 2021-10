«Il peggior gioco di sempre». Il mega-flop di efootball 2022 il nuovo gioco di Konami (che si scusa)

Ha ottenuto l’8% di recensioni positive (il precedente primato negativo era di 15). Konami ha assicurato che correrà ai ripari

Sono rari (e non solo nel settore dei videogame) i lanci più sciagurati di quello di efootball 2002 il successore di Pes. L’idea di Konami per recuperare terreno nei confronti di FIFA22 che oggi è arrivato nelle case di tanti ragazzini (e non solo).

L’impatto è stato devastante. efootball 2022 è stato distrutto nelle recensioni, al punto che Konami è stata costretta a un comunicato ufficiale di scuse.

Ecco cosa scrive eurogamer.it

Il successore free-to-play Pro Evolution Soccer targato Konami, ovvero eFootball 2022, è stato lanciato oggi ed è già il gioco con le valutazioni peggiori nella storia di Steam. Secondo Steam 250, che assegna ai giochi Steam un punteggio determinato dal fatto che i giocatori diano loro una recensione positiva o negativa, combinato con il numero di giocatori che li hanno recensiti, eFootball ha attualmente un punteggio dell’8%. Ciò lo rende inferiore rispetto al precedente gioco con il punteggio peggiore, il titolo di corse del 2011, Flatout 3, che ha un punteggio del 15%. Se visitiamo Steam, su 4.368 recensioni il titolo ha la valutazione di “Estremamente Negativo”. eFootball è stato massacrato senza tante cerimonie dai fan di Pro Evolution Soccer sui social media, con molti che prendono in giro il gameplay e le animazioni del gioco. L’immagine più popolare condivisa tra i giocatori mostra Lionel Messi, la star di copertina del gioco, che sembra molto meno realistico della sua controparte su FIFA 22. “Questo è uno scherzo“, scrive un recensore. “La peggior partita di calcio a cui abbia mai giocato. È semplicemente un gioco per cellulare. La palla pesa 100kg, i contatti tra i giocatori sono caotici, niente sembra giusto. È un peccato“. Konami aveva già confermato tramite l’account Twitter ufficiale del gioco che eFootball sarebbe stato “praticamente una demo” al lancio. Ora non ci resta che attendere e vedere se la società lancerà una serie di patch correttive.

Ecco cosa ha scritto Konami nel suo comunicato:

“Dopo il rilascio di eFootball 2022, abbiamo ricevuto molti feedback e richieste riguardanti il bilanciamento del gioco, compresi la velocità dei passaggi e il funzionamento della difesa. Ci sono state segnalazioni di problemi che gli utenti hanno riscontrato con le cutscene, le espressioni facciali, i movimenti dei giocatori e il comportamento della palla. Ci scusiamo davvero tanto per i problemi e vogliamo assicurare a tutti che prenderemo sul serio tutte le preoccupazioni e ci sforzeremo di migliorare la situazione attuale. Il progetto sarà continuamente aggiornato, la qualità sarà migliorata e i contenuti saranno aggiunti costantemente. A partire dalla prossima settimana, ci prepareremo per un aggiornamento a ottobre, mentre raccoglieremo ulteriori opinioni attraverso questionari che inoltreremo ai nostri utenti. Faremo del nostro meglio per soddisfare il maggior numero possibile di utenti, e non vediamo l’ora che continuiate a sostenere eFootball 2022.”