Formula 1 e Nba, una alleanza economica “colossale” per il 75° anniversario del basket Usa

Le due industrie più ricche del pianeta sportivo unite in un’operazione commerciale per raddoppiare le community

Una Ferrari con la livrea dei Lakers, o una Mercedes verde Celtics. Il sogno non più proibito degli appassionati di basket e motori. L’Nba, la più importante lega di basket del pianeta, e la Formula 1 si alleano. Hanno firmato una collaborazione commerciale che riguarderà contenuti e promozione, unendo le community delle due industrie più ricche del mondo. Potenzialmente un’alleanza con ricadute finanziare enormi.

L’innesco è l’inizio della stagione del 75esimo anniversario dell’Nba e il ritorno della F1 negli Stati Uniti con il Gran Premio di Austin, in Texas. Verranno presentate delle versioni esclusive di vetture di Formula 1 customizzate con i colori delle 30 squadre del campionato di basket americano. Le immagini saranno pubblicate sulle piattaforme social di Nba e F1 di tutto il mondo. Le prime 10 sono state già svelate.

NBA x @F1 🤝

Celebrate the #NBA75 Anniversary Season and the return of F1 to the USA… which car is your favorite?

More to come this week 👀 https://t.co/4xAZ2dqtus

— NBA (@NBA) October 20, 2021