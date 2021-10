Emergenza Bologna, out anche Arnautovic: i convocati per Napoli

Confermate le sensazioni negative di Mihajlovic, l’attaccante non sarà della partita. Assenti anche gli squalificati Soumaoro e Soriano

Marko Arnautovic non ce la fa e non sarà della partita contro il Napoli. L’aveva anticipato Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, ora arriva la conferma: l’attaccante del Bologna infatti non rientra nell’elenco dei convocati diffuso dal club attraverso i propri canali ufficiali. Assenti anche gli squalificati Soumaoro e Soriano.

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate

Centrocampisti: Dominguez, Pyythia, Schouten, Svanberg, Vignato

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk