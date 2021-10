Dotto: “Spalletti ha ragione, non merita i fischi di Roma. Non fu lui il killer di Totti”

Giancarlo Dotto in difesa di Spalletti sul Corriere dello Sport:

I fischi no, non li merita. Ha ragione e ha fatto bene a ribadirlo. Con serenità e fermezza. L’aveva già detto quando venne da interista all’Olimpico, ma non servì. Fu fischiato di brutto e forse sarà così anche oggi.

I deboli di memoria fischieranno anche loro a sproposito.

Quanta felicità in quelle undici vittorie consecutive? Quanti conigli dal cilindro e quanta estasi da bel gioco? Tutto dimenticato? Così facile dimenticare? Lione, Madrid. I Taddei e i Perrotta reinventati.

La storia di Totti lo ha bruciato vivo e prima o poi dovrà essere riscritta. (…) Non fu Spalletti il killer di Totti, non ci fu nessun killeraggio, ma una società intera che, per ragioni condivisibili o meno, aveva stabilito che Totti a oltranza non era un bene per la crescita della Roma