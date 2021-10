“Dialoghi col Vulcano”, raccolta di racconti e diario dell’anima

È l’esordio letterario dell’avvocato Ersilia Saffiotti. La passione per la corsa mattutina che diviene misura per comprendere il reale

È un diario dell’anima questo “Dialoghi col Vulcano, storie di corsa ed altri amori (pagg. 92, euro 12; Colonnese editore)”, esordio letterario dell’avvocato Ersilia Saffiotti. 11 racconti flussi di coscienza preceduti da un personalissimo logo disegnato che anticipa il contenuto narrativo della storia, che sono tanti conversari con il Creator Vesevo che l’autrice sente come fratello e testimone di sangue e vita.

E via con la vocazione alla scrittura che nasce vivida nei sogni di bambina, la passione per la corsa mattutina che diviene misura per comprendere il reale e l’immaginario della Città, la scoperta dell’angelo eponimo che tene ‘a arteteca, la voglia di condividere il dolore con i reietti che si rialzano, il fascino perverso del vizio del fumo, i dicta proverbiali della nonna. Insomma tutto l’universo della Saffiotti, giurista pratico e filantropa avvocatizia, madre nuova che ha cercato un’altra gravidanza camminando a piedi nudi nel deserto.

Ma soprattutto al centro c’è Napoli con il caffè che rigenera e che si concreta ne “l’infinito andare in lungo e largo, con la smania di fare, di creare, di conoscere, per poi perdermi nella bellezza, senza ricordare che cosa stessi cercando”. Non stupisce quindi che prefazione – dell’attrice Gigliola de Feo – e postfazione del testo – Ferdinando Tricarico – siano scritti da due poeti…