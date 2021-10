Corsport: Spalletti ha deciso che è arrivato il momento di Zanoli

Zanoli sarà titolare domani in Europa League contro il Legia. Giocherà a sinistra, al posto di Mario Rui che è squalificato. Zanoli è un destro naturale che però gioca anche a sinistra. Aveva impressionato favorevolmente Spalletti nel corso del ritiro estivo. Il tecnico lo ha voluto con sé ed è giunto il momento della prima da titolare in Europa. Scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini:

È un po’ che era nell’aria la tentazione di lanciare Zanoli, tante ottime referenze guadagnate sul campo prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro e soprattutto la stima intera di un ambiente curioso. Curiosissimo di capire se lui, 21 anni compiuti il 3 ottobre e il sapore della prima in Serie A scoperto con l’Udinese in trasferta il 20 settembre, potrà davvero rappresentare un’alternativa valida in chiave futura sia per la fascia destra sia per la fascia sinistra.