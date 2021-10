Cagliari-Samp, Mazzarri apre una bottiglietta d’acqua con i denti: «era incollata, sigillata»

Un’immagine che ha fatto il giro del web. Il tecnico del club sardo, a fine partita, ci ha scherzato su ai microfoni di Dazn

Walter Mazzarri ha portato a casa una vittoria contro la Sampdoria ed è riuscito a strappare il sorriso anche per un altro motivo. Durante il match è stato infatti inquadrato dalle telecamere mentre cercava di aprire una bottiglietta d’acqua non senza difficoltà, tanto che alla fine, per farlo, ha usato i denti.

L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando l’ilarità del pubblico. Lo stesso tecnico, al termine della partita, si è soffermato sull’episodio ai microfoni di Dazn.

«La bottiglietta l’ho aperta con i denti perché era incollata, sigillata. Bisognerà fare causa, scherzo…».