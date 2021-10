Berrettini dà forfait a Parigi-Bercy: vuole arrivare bene alle Finals

Il tennista italiano preferisce fermarsi qualche giorno in più in vista di un evento più importante. Potrebbe farcela anche Sinner

Matteo Berrettini non parteciperà al torneo di Parigi-Bercy, dopo la sconfitta subita a Vienna per mano di Alcaraz. Il tennista italiano, stando a quanto riporta Sky Sport, ha scelto di non disputare questa competizione in modo da arrivare al meglio per le Atp Finals che si terranno a Torino dal 14 al 21 novembre.

Al momento è già certa la partecipazione di sei giocatori su otto: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e proprio Berrettini. Per ora 7° e 8° posto sono occupati da Ruud e Sinner.