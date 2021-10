Barbano: la Lazio si sbrighi ad identificare il tifoso degli ululati a Dumfries, sono già passati 5 giorni

Sul CorSport. Se il club non interviene subito, tanti altri penseranno che si può fare, che alla Lazio, in fondo, il gesto non dispiace o che ha paura di sfidare i gruppi organizzati

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano torna sull’episodio del tifoso laziale che, all’87’ di Lazio-Inter è stato inquadrato perfettamente mentre rivolgeva il classico ululato razzista a Dumfries. Sono passati cinque giorni, scrive, e la Lazio ancora non lo ha identificato.

Tempo che non necessariamente deve essere cinque anni, continua, ma una sanzione deve arrivare.

“Se la Lazio non interviene, come hanno fatto in casi analoghi Juve e Fiorentina, tanti altri come quel ragazzo penseranno che si può fare. E altri ancora, diversi da quel ragazzo, penseranno che alla Lazio, sotto sotto, quel gesto non dispiace poi tanto, oppure che i suoi dirigenti non hanno il coraggio di sfidare i gruppi a cui quel ragazzo appartiene”.