Allegri: «E’ stato un onore allenare Ronaldo, chiaro che alla fine del mercato non era facile sostituirlo»

Alla vigilia della sfida contro il Verona, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

“La Juve al momento non deve pensare agli obiettivi, pensiamo al Verona e poi alla Champions facendo un passetto alla volta. Al resto poi ci pensano le altre. Io penso che l’Inter rimanga la favorita, ma Milan e Napoli stanno facendo bene e hanno tutte le carte per vincere il campionato. Poi nel calcio può capitare un filotto negativo in cui ti mangi tutto il vantaggio, ma noi dobbiamo pensare a noi”.