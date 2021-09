Sconcerti: l’Inter non è più forte del Napoli, ha più possibilità di costruire azioni, ma ha poche riserve

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la vittoria in rimonta dell’Inter sulla Fiorentina, ieri sera.

“L’Inter ha vinto in modo classico, quindi alla fine da grande squadra, una partita in cui nel primo tempo era stata costretta dall’avversario a un cumulo di errori”.

La partita, scrive, ha fornito due conferme: una riguarda la Fiorentina come “un buon laboratorio di calcio diverso”, l’altra riguarda l’Inter, che si ripropone “come squadra di vertice”.

L’Inter è completa, per Sconcerti, che fa una differenza anche col Napoli.

“In questo momento è la squadra che ha più il risultato spontaneo, in qualunque modo si mostri. Ha la forza per prendersi i dettagli della partita, sa costruirsi i suoi particolari, come il gol di Dzeko da fermo e le azioni profonde su quelli di Darmian e Perisic. Non è più forte del Napoli, è più vasta, ha più possibilità di costruzione, quello che alla fine porta ai gol, già 18 in 5 partite. Ma ha poche riserve e già l’uscita di Barella nel finale mette la superiorità dimostrata in discussione futura”.