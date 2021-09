Sarri: «non ho bestemmiato, ho tre testimoni, sono pronto a denunciare l’arbitro»

Il tecnico della Lazio: «Nel sottopassaggio ho detto all’arbitro che mi aveva fatto prendere in giro per 15′ da un ragazzino per poi espellermi, lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai proferito»

Oggi la Lazio gioca in Europa League contro il Galatasary, a Istanbul, alle 18.45. Ma in conferenza stampa Maurizio Sarri è tornato sulla squalifica di due giornate anche per espressioni blasfeme.

Non ho proferito bestemmie, ho i testimoni: se ho una sola possibilità su un milione, denuncio. Non mi aspettavo due turni di squalifica. Sono stato minaccioso perché ho chiesto ad un ragazzino di portare rispetto, mentre un calciatore del Milan teneva uno nostro per il collo. Nel sottopassaggio ho detto all’arbitro che mi aveva fatto prendere in giro per quindici minuti da un ragazzino per poi espellermi, lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai proferito. Ho tre testimoni, ho informato i miei legali: se ci sarà una sola possibilità su un milione, voglio procedere per vie legali.