😍 “Io voglio essere la forza con la quale fare veramente del bene” Suona per noi, prendi le parole e le note di quello che suonava ciò che tu danzi. Victor Coltrane Osimhen. NapoliJazz!

😅Il Cagliari negli ultimi anni era tipo di notte quando brancoli nel buio e vai a sbattere con il mignolo del piede in una sedia…

🙄Mazzarri non è venuto a giocare una partita di calcio ha provato a dimostrare l’inutilità del pallottoliere…. Si è difeso fino alla morte. L’ultimo giapponese…

😆Se tutti siamo d’accordo possiamo includere Ospina tra i percettori del reddito di cittadinanza… Una serata da dopolavoro…. Spettatore gradito.

❤400 presenze, goal e sorrisi. Il Dalí di Fratta è l’ultima speranza del pallone popolare. La bandiera che agita le folle e le emozioni.

😑Fate tornare i gruppi allo stadio! Dategli la possibilità di tifare. Gli insulti ai portieri lasciamoli a quelle curve sciocche che arrancano a dieci gradi sotto i diciotto…

❗💪 Sei su Sei. Mai prima. Noi non sappiamo dove saremo a fine anno ma sappiamo, adesso chi ci ha presi per mano e salta insieme a noi. Un leader che ha preso una banda di timidi, messi in angolo ad una festa e trasformati in showmen…

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤