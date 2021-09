Per i bookmakers il risultato più probabile di Udinese-Napoli è 1-1

L’analisi del portale specializzato OddsChecker sulla partita di lunedì. Il pronostico della loro redazione è però in favore della squadra di Spalletti

Udinese e Napoli sono due tra le squadre più in forma della Serie A in questo periodo, per questo motivo in vista della sfida di domani per i bookmakers il risultato esatto più probabile è il pareggio per 1-1. Lo fa sapere il portale specializzato OddsChecker, la cui redazione però offre un pronostico diverso.

Tuttavia, per ora, dove c’è equilibrio il Napoli trova sempre il modo di far pendere la bilancia a proprio favore: è stato così nelle ultime tre sfide (Genoa, Juventus e Leicester) dove gli azzurri sono riusciti sempre ad indirizzare il risultato. Per questo il nostro pronostico è il successo della squadra di Luciano Spalletti per 2-1. La quota di questo esito oscilla tra 7.50 (Betclic) fino a 9.00 di William Hill; si avvicina a quest’ultima valutazione Snai con 8.75 e Goldbet con 8.55.