Mourinho: “Abbiamo vinto cinque partite, non 50: restiamo equilibrati”

L’allenatore della Roma in conferenza: “Non c’è motivo per essere positivi e ottimisti, stiamo ancora lavorando. Vorrei vincere la Conference League”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cska Sofia.

Abbiamo vinto cinque partite, non 50. Non c’è motivo per cui bisogna essere positivi e ottimisti. I risultati sono importanti, ma dobbiamo essere tutti equilibrati, anche i tifosi, stiamo lavorando solo da due mesi. Dobbiamo farlo al massimo, col Sassuolo potevamo perdere 2-1 ma la nostra ambizione non era negoziabile. Farò turnover, ma l’importante è mantenere la nostra struttura.

Zaniolo? I giocatori non sanno ancora chi giocherà, quindi non dico nulla. Nicolò comunque sta bene, anche se è rientrato un po’ stanco dalla Nazionale. Se un giocatore non viene impiegato tanto, guarda a come gli parliamo. El Shaarawy sa che per me è un elemento importante, un titolare. Non sono mai solo undici, in nessun anno la formazione con cui ho iniziato era la stessa con cui ho finito.

Mi piacerebbe vincere la Conference League, ma l’obiettivo non è essere l’unico ad aver vinto tutte le coppe europee. Oggi siamo lontani dal poterla vincere ma voglio farlo e il primo passo è superare il girone.