Libero: arrivare a scadenza di contratto è il nuovo business di calciatori (e procuratori)

Il nuovo business dei calciatori – e dei procuratori – è arrivare a scadenza di contratto. Ne scrive Libero.

È tanto beffardo quanto doveroso ricordare, a mercato chiuso, che il miglior affare non è un acquisto ma il rinnovo di contratto dei giocatori più importanti della rosa. Il problema atavico è che questi sono anche quelli più corteggiati, dunque possono giocare al rialzo. La novità post-pandemia è che preferiscono lasciar scadere i contratti in modo che l’acquirente, risparmiando sul costo del cartellino, possa offrire loro un ingaggio superiore, in linea con tempi antichi e, in teoria (almeno in Italia), passati. A guadagnarci sono anche gli agenti, che chiedono commissioni addirittura maggiori rispetto ai consueti trasferimenti. I club sono le vittime di un sistema malato: investono su un giocatore, lo retribuiscono, lo valorizzano e poi lo perdono senza nulla in cambio.