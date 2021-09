Insulti sessisti all’arbitro donna: squalifica di 10 giornate in Umbria

Adrian Florian Pistinciuc, attaccante del Real Avigliano (Prima Categoria Umbria), è stato squalificato per 10 giornate per aver rivolto insulti sessisti all’arbitro Diletta Ciommei al termine di una partita. Di seguito quanto si legge nel comunicato diramato dalla Figc.

Al termine della gara, dopo aver stretto la mano all’arbitro in maniera sarcastica, proferiva al suo indirizzo reiterati insulti sessisti, dichiarando di vergognarsi del fatto che un arbitro donna potesse aver diretto una sua partita; nonostante i compagni di squadra cercassero di allontanarlo, proseguiva con gli insulti invitando la predetta a smettere di arbitrare in quanto il calcio non è per le donne.

Ciommei si è espressa attraverso i propri profili social.

Porto sia i tacchi che i tacchetti. Posso correre come un uomo. Posso far rispettare le regole a 22 persone contemporaneamente. Posso decidere se fischiare o meno. Posso farlo e so farlo. So farlo perché studio e mi alleno, e non perché sono uomo o donna.