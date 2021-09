Il talento del tennis che si presenta agli US Open contro Djokovic con la busta dell’Ikea (VIDEO)

Rune ha rubato un set al numero 1 del mondo e l’affetto del pubblico (Djokovic c’è rimasto maluccio). A Biella era finito sotto inchiesta per omofobia

Holger Rune è un vivace giovanotto danese di 18 anni, considerato da molti esperti e da lui stesso, come un futuro top-10 del tennis mondiale. Si è presentato al primo turno degli Us Open da numero 145 in velocissima ascesa, al cospetto di Novak Djokovic, con un certo stile: al posto del borsone d’ordinanza una busta di Ikea. Di quelle blu, grosse, indistrittubili, porta tutto.

18-year-old Holger Rune walked out to face Novak Djokovic with an IKEA bag… And we’re here for it!#USOpen pic.twitter.com/aEt2sIaM63 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 1, 2021

Ovviamente ha perso. Ma si è preso un set, l’appoggio incondizionato del pubblico di Flushing Meadows. Tanto che Djokovic – pur abituato a sopportare il tifo contro – c’è rimasto abbastanza male, e alla fine si è negato ai festeggiamenti con la gente: “Non sapevo cosa stessero cantando onestamente. Penso mi stessero fischiando. Non era l’atmosfera ideale per me. Ma sono stato in queste atmosfere particolari prima, quindi sapevo come gestirle. È lo stadio più grande dello sport. Sicuramente lo stadio più rumoroso e divertente che abbiamo nel nostro sport. Ovviamente desideri sempre avere la folla che ti acclama, ma non è sempre possibile”.

Se Djokovic ha di molto meglio a cui pensare – tipo diventare il primo uomo a completare il Grand Slam in 52 anni – Rune s’è preso la giornata di gloria, pur perdendo morso dai crampi. E ha spiegato anche la busta di Ikea:

“Penso che sia una bella borsa. Ci posso mettere tutti i miei drink lì dentro, e le banane”.

Rune non è uno che si ritira, al cospetto di Djokovic e in condizioni fisiche non perfette. Come fanno invece altri… Ma non è nemmeno un santo. Durante il torneo Challenger, di Biella, poi vinto, è finito sotto inchiesta dell’Atp per omofobia.

Durante la semifinale contro Thomas Etcheverry, dopo uno scambio chiuso male, con un errore non provocato, si è lasciato andare ad un piccolo sfogo nella sua lingua, il danese appunto. Incomprensibile a tutti, sul momento. Ma i social l’hanno beccato. Rune ha urlato “Dai, frocio! Sei un giocatore di merda e giochi come un frocio”.