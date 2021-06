“Giochi come un frocio!”, e la promessa del tennis danese finisce sotto inchiesta per omofobia (VIDEO)

Al torneo di Biella s’è lasciando andare ad uno sfogo in danese, il video è finito in rete e ora anche l’Atp ha aperto un’indagine

Holger Rune ha 18 anni, e domenica ha vinto il suo primo torneo Challenger, a Biella. E’ una promessa del tennis mondiale: fa parte della squadra danese di Coppa Davis e due anni fa ha vinto il Roland Garros Juniores. Ma ancor prima di affacciarsi davvero alla carriera tra i pro del tennis è già sotto “processo” dei social, e – come conseguenza di questa sorta di primo grado – sotto inchiesta dell’Atp. Per omofobia.

E’ successo infatti che il giovane tennista danese, durante la semifinale del torneo italiano contro Thomas Etcheverry, dopo uno scambio chiuso male, con un errore non provocato, si è lasciato andare ad un piccolo sfogo nella sua lingua, il danese appunto. Incomprensibile a tutti, sul momento. Ma i social non la fanno passare liscia a nessuno. Il video è finito in rete e le urla tradotte per il pubblico dominio. Rune ha urlato “Dai, frocio! Sei un giocatore di merda e giochi come un frocio”. Non si capisce bene se se la stesse prendendo con se stesso, parlandosi addosso come spesso succede ai tennisti dopo un errore gratuito, o ce l’avesse con l’avversario.

In ogni caso tempo poche ore e Rune è stato costretto a scusarsi pubblicamente, sempre online, e con lui la mamma che ha anche pregato tutti di evitare il massacro.

L’ATP ha deciso di andare a fondo alla cosa: “L’ATP si impegna a garantire un ambiente inclusivo per tutti i giocatori, lo staff e i fan, e non c’è assolutamente posto per commenti omofobici nel tennis”.