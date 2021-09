Il documentario olandese che sta rendendo più teso il rapporto tra Koeman e il Barcellona

Le frasi del tecnico di un anno fa: «Se Laporta non mi vuole, mi esoneri, non mi lasci in questa situazione». Il suo agente dà dell’ipocrita al presidente del club catalano

Come se non bastasse la realtà, ci si è messo anche un documentario olandese tra Koeman e il Barcellona. Il documentario si intitola Forza Koeman e – scrive Diario As – guardandolo diventano più chiare le tensioni di questi giorni tra l’allenatore e il club catalano.

Scrive il quotidiano:

Anche se Koeman ha parlato di “rapporto perfetto” con il presidente, è abbastanza chiaro che né Laporta crede nell’eroe di Wembley né lui è a suo agio in questa situazione.

Nel documentario Koeman dice (lo scorso anno):

Il presidente è il presidente ed è qui per prendere decisioni. Gli ho detto di dirmi se non sono abbastanza bravo per allenare la squadra, in modo da poter porre fine a questo rapporto. Ho detto: se non mi vuoi, sistema le cose. Fallo e basta. Ma non lasciarmi con questa incertezza dicendomi che andrai a cercare altre opzioni.

Sono dichiarazioni relative allo scorso anno, quando il presidente Laporta manifestò i suoi dubbi all’allenatore olandese. Che poi è rimasto in panchina.

Nel documentario c’è anche Rob Jansen il procuratore di Koeman. Definisce Lasporta un ipocrita.

Sarebbe stata una decisione folle fare a meno di Koeman, basata solo sulle sue sensazioni. Non ho più parlato con Laporta. Ma per fortuna, le persone intorno a lui hanno contribuito alla permanenza di Koeman. Così, il presidente ha poi detto che avrebbero continuato insieme, che sono amici … questa è l’ipocrisia dello sport di alto livello.