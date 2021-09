I quotidiani su Osimhen: “un ciclone”, “mostruoso”, “inafferrabile”, “non si arrende mai”

Voti tutti abbondantemente sopra la sufficienza. “Per un tempo precipitoso nel tiro, poi letale nella ripresa”

La stella di Leicester-Napoli è stata indubbiamente Victor Osimhen, che dopo un primo tempo in cui ha tirato in modo troppo precipitoso senza concludere, nella ripresa ha risolto la partita agguantando un pareggio in rimonta. I quotidiani, naturalmente, lo promuovono abbondantemente. Tutti 8 in pagella, tranne un 7,5 della Gazzetta dello Sport.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Sì: incendia Evans, Vestergaard e Soyuncu, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio. Mostruoso”.

La Repubblica attribuisce a lui il merito del punto guadagnato in Europa League.

“Merito soprattutto dell’ispirato e ad tratti inafferrabile Osimhen, capace di prendersi nel finale la ribalta con una spettacolare doppietta: prima trovando la rete della speranza con un bel pallonetto (24’) e poi firmando il pari in extremis con un prepotente colpo di testa (42’). Applausi e giusto così”.

Il Corriere della Sera lo definisce un “ciclone”, mentre la Gazzetta:

“Da solo mette in apprensione la statica terza linea inglese. Per un tempo precipitoso al tiro. Letale nella ripresa”.

Per La Stampa, il nigeriano è stato monumentale.

“Un monumentale Osimhen raccoglie i frutti della straordinaria (ma imprecisa) semina offensiva azzurra (15 tiri in porta nel primo tempo) e confeziona la doppietta del 2-2”.