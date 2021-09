Hamilton: “Gesto opportunistico”. La replica di Verstappen: “È un incidente di gara”

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono stati protagonisti di un incidente durante il Gran Premio di Monza, che li ha messi fuori gioco entrambi. Il pilota inglese della Mercedes si è espresso così al termine della gara.

Il video dell’incidente

È stato un gesto opportunistico, sapeva a quel punto che ci saremmo scontrati. Lui ha continuato a spingere, mi è arrivato sulla testa. Sento dolore al collo. Peccato perché stavo facendo una bella gara, ero in lotta per la vittoria. Avevo lasciato spazio all’esterno per lui, evidentemente ha perso il controllo e mi è passato sopra. Sono state tre settimane difficili per noi, è deludente oggi non completare neanche la gara.

Questa la risposta del rivale olandese della Red Bull.

Fino a quel momento è stata una gara fantastica. Poi lui mi ha spinto a sinistra già in frenata, ha visto che sono andato all’esterno e mi ha mandato contro il cordolo rialzato. A quel punto non avevo più spazio. È stato un vero peccato. Per fare la curva c’è bisogno che entrami i piloti collaborino. Da parte mia penso di aver fatto tutto in modo corretto. Ma non sono arrabbiato, sono le corse. È stato un incidente di gara, poi giudicheranno gli steward. Noi cerchiamo sempre di combattere, ma c’è bisogno della collaborazione di entrambi e oggi non c’è stata