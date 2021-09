Verstappen ed Hamilton, ancora loro: incidente a Monza, l’halo salva il pilota inglese (VIDEO)

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati costretti a ritirarsi dal Gran Premio di Monza dopo un incidente che ha coinvolto entrambe le vetture al 26° giro. L’impatto arriva alla prima curva dopo l’uscita di box, con l’inglese stava tornando in pista dopo un pit stop non ottimale. Il pilota Mercedes ha chiuso molto la curva, l’olandese si è trovato senza spazio e ha spinto, perdendo il controllo dopo esser passato sul cordolo.

La vettura di Verstappen si alza e sperona quella del rivale, salendogli sopra. Determinante per l’incolumità di Hamilton la presenza dell’halo, che l’ha protetto sopra la testa.

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. Thank god for the halo, Hamilton’s head coulda been taken off pic.twitter.com/YJEJACRNTl

— Joe (@JoeRiveraSN) September 12, 2021